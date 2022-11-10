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Компания Prosus вышла из состава акционеров VK

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Холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK через безвозмездное списание акций в пользу компании. Об этом сообщили в пресс-службе российской корпорации.
Компания Prosus вышла из состава акционеров VK
  • Gettyimages.ru

«VK сообщает о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании», — говорится в заявлении.

Отмечается, что акции были проданы менеджменту по рыночной стоимости.

«Сумма сделки составляет 24,8 млрд рублей», — добавили в VK.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги за III квартал 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в III квартале выручка социальной сети год к году выросла на 34%, а ежемесячная аудитория в России — на 6,9% год к году и составила рекордные 76,9 млн пользователей. Дневная аудитория увеличилась на 7,1% — до рекордных же 49,4 млн.

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