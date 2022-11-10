Узнать больше

«ВКонтакте» подвела итоги за III квартал 2022 года

Короткая ссылка
Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги за III квартал 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«ВКонтакте» подвела итоги за III квартал 2022 года
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в III квартале выручка социальной сети год к году выросла на 34%, а ежемесячная аудитория в России — на 6,9% год к году и составила рекордные 76,9 млн пользователей. Дневная аудитория увеличилась на 7,1% — до рекордных 49,4 млн.

Видео смотрели в среднем 2,41 млрд раз в сутки, что стало новым достижением среднеквартальных просмотров. Ежедневные просмотры в сервисе «VK Клипы» за год выросли в 2,5 раза и составили в среднем рекордные 717 млн. Рекламная монетизация мини-приложений на платформе VK Mini Apps в III квартале выросла на 45% в годовом исчислении.

Ранее сообщалось, что «VK Мессенджер» представил крупное обновление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить