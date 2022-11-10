Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги за III квартал 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в III квартале выручка социальной сети год к году выросла на 34%, а ежемесячная аудитория в России — на 6,9% год к году и составила рекордные 76,9 млн пользователей. Дневная аудитория увеличилась на 7,1% — до рекордных 49,4 млн.

Видео смотрели в среднем 2,41 млрд раз в сутки, что стало новым достижением среднеквартальных просмотров. Ежедневные просмотры в сервисе «VK Клипы» за год выросли в 2,5 раза и составили в среднем рекордные 717 млн. Рекламная монетизация мини-приложений на платформе VK Mini Apps в III квартале выросла на 45% в годовом исчислении.

Ранее сообщалось, что «VK Мессенджер» представил крупное обновление.