В Минэнерго Греции заявили, что контракт с «Газпромом» выполняется в полном объёме
- РИА Новости
«Думаю, что в данный момент контракт исполняется согласно утверждённой программе», — приводит ТАСС его слова.
Скрекас добавил, что в соответствии с решением ЕС о снижении зависимости от российского газа Греция создаёт инфраструктуру для приёма сжиженного природного газа.
Ранее в «Газпроме» сообщили, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обострили ситуацию на энергорынке.