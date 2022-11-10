Узнать больше

В Минэнерго Греции заявили, что контракт с «Газпромом» выполняется в полном объёме

Короткая ссылка
Контракт с «Газпромом» на поставку газа в Грецию выполняется в полном объёме. Об этом сообщил греческий министр охраны окружающей среды и энергетики Костас Скрекас.
В Минэнерго Греции заявили, что контракт с «Газпромом» выполняется в полном объёме
  • РИА Новости

«Думаю, что в данный момент контракт исполняется согласно утверждённой программе», — приводит ТАСС его слова.

Скрекас добавил, что в соответствии с решением ЕС о снижении зависимости от российского газа Греция создаёт инфраструктуру для приёма сжиженного природного газа.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обострили ситуацию на энергорынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить