В Минэнерго Греции заявили, что контракт с «Газпромом» выполняется в полном объёме

Контракт с «Газпромом» на поставку газа в Грецию выполняется в полном объёме. Об этом сообщил греческий министр охраны окружающей среды и энергетики Костас Скрекас.

«Думаю, что в данный момент контракт исполняется согласно утверждённой программе», — приводит ТАСС его слова.

Скрекас добавил, что в соответствии с решением ЕС о снижении зависимости от российского газа Греция создаёт инфраструктуру для приёма сжиженного природного газа.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обострили ситуацию на энергорынке.