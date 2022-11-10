Зеленский обсудил с канадским премьером Трюдо расширение военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопросы зерновой сделки и расширение военной помощи Киеву.

«Обсудили с премьер-министром Канады Джастином Трюдо оборонную поддержку Украины, возможности её расширения и важность продления зернового соглашения», — приводит ТАСС его слова.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак обсудил с Зеленским поддержку Киева, в частности перспективу поставки 1 тыс. новых ракет.

В октябре Трюдо сообщил, что Канада направит Украине дополнительную военную помощь в размере $34,1 млн.