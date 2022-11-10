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Зеленский обсудил с канадским премьером Трюдо расширение военной помощи Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопросы зерновой сделки и расширение военной помощи Киеву.
Зеленский обсудил с канадским премьером Трюдо расширение военной помощи Украине
  • Gettyimages.ru

«Обсудили с премьер-министром Канады Джастином Трюдо оборонную поддержку Украины, возможности её расширения и важность продления зернового соглашения», — приводит ТАСС его слова.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак обсудил с Зеленским поддержку Киева, в частности перспективу поставки 1 тыс. новых ракет.

В октябре Трюдо сообщил, что Канада направит Украине дополнительную военную помощь в  размере $34,1 млн.

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