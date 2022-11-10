Совет ЕС и ЕП согласовали непризнание выданных в новых субъектах паспортов России
- РИА Новости
Речь идёт о так называемых оккупированных Россией регионах Украины и отколовшихся территориях Грузии.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России.
5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.