Совет ЕС и ЕП согласовали непризнание выданных в новых субъектах паспортов России

Совет Евросоюза и Европарламент пришли к предварительному соглашению по непризнанию паспортов России, выданных на новых территориях страны, а также в Абхазии и Южной Осетии.

Речь идёт о так называемых оккупированных Россией регионах Украины и отколовшихся территориях Грузии.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.