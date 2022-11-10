США планируют объявить о новой помощи для Украины на текущей неделе
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«Мы, вероятно, объявим о выделении дополнительной помощи на этой неделе. Мы делаем это каждую неделю или раз в две недели. Это стало происходить довольно регулярно», — приводит его слова ТАСС.
По его мнению, со временем произойдёт «сдвиг в сторону инвестиций в восстановление их инфраструктуры».
«Особое внимание сейчас уделяют энергетической системе», — сказал Файнер.
8 ноября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что две установки ПВО NASAMS доставлены на Украину.