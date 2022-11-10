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США планируют объявить о новой помощи для Украины на текущей неделе

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Соединённые Штаты на этой неделе, вероятно, объявят о выделении новой помощи для Украины, сообщил заместитель помощника президента по нацбезопасности Джонатан Файнер на конференции в Вашингтоне.
США планируют объявить о новой помощи для Украины на текущей неделе
  • Gettyimages.ru

«Мы, вероятно, объявим о выделении дополнительной помощи на этой неделе. Мы делаем это каждую неделю или раз в две недели. Это стало происходить довольно регулярно», — приводит его слова ТАСС.

По его мнению, со временем произойдёт «сдвиг в сторону инвестиций в восстановление их инфраструктуры».

«Особое внимание сейчас уделяют энергетической системе», — сказал Файнер.

8 ноября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что две установки ПВО NASAMS доставлены на Украину.

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