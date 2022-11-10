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МИД Индии назвал позитивными итоги поездки главы министерства в Россию

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Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар назвал позитивными результаты его визита в Москву, где он провёл рабочие встречи с министрами иностранных дел и торговли Сергеем Лавровым и Денисом Мантуровым.
МИД Индии назвал позитивными итоги поездки главы министерства в Россию
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Об этом заявил официальный представитель индийского министерства Ариндам Багчи.

«Глава МИД только что вернулся из Москвы. Как он уже сказал, это позитивный визит. Была возможность обсудить с вице-премьером господином Мантуровым ряд разных вопросов по экономической теме. Также и с министром иностранных дел были обсуждены разные вопросы, представляющие взаимный интерес», — цитирует его ТАСС.

Сергей Лавров на встрече с коллегой из Индии заявил, что они обсудили совместное производство вооружений.

Как отметил Субраманиам Джайшанкар, сотрудничество между Россией и Индией устойчиво развивается, страны движутся к достижению цели в $30 млрд годового товарооборота.

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