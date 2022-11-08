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Глава МИД Индии: Москва и Нью-Дели движутся к достижению $30 млрд годового товарооборота

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Сотрудничество между Россией и Индией устойчиво развивается, страны движутся к достижению цели в $30 млрд годового товарооборота, сообщил глава индийского МИД Субраманиам Джайшанкар.
Глава МИД Индии: Москва и Нью-Дели движутся к достижению $30 млрд годового товарооборота
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Dietsch

Такое заявление он сделал, выступая перед членами межправительственной индийско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Сотрудничество между нашими двумя странами продолжает устойчиво развиваться. Я считаю, что мы на пути к достижению цели в $30 млрд по годовому товарообороту. И это отчасти из-за подготовки и обсуждений, которые мы имели между собой в последние несколько лет», — цитирует министра ТАСС.

Посол России в Индии Денис Алипов также отмечал, что к 2025 году объём взаимной торговли России и Индии может составить $30 млрд.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с коллегой из Индии заявил, что они обсудили совместное производство вооружений.

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