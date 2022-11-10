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Власти Индонезии сообщили, что Зеленский не прилетит на саммит G20

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Власти Индонезии сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский не прилетит на саммит G20 на Бали.
Власти Индонезии сообщили, что Зеленский не прилетит на саммит G20
  • AP

Об этом информирует портал detikBali со ссылкой на главу Министерства по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана, отвечающего за подготовку саммита G20.

По его словам, президент Украины будет занят «внутренними делами» страны.

Также министр подтвердил, что российский лидер Владимир Путин не посетит саммит.

Он заявил, что необходимо уважать решение президентов России и Украины не присутствовать на саммите. 

Ранее в Киеве заявили, что Зеленский планирует принять участие в саммите G20, вероятнее всего, в онлайн-режиме.

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