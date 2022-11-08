Украинский президент Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите G20, вероятнее всего, в онлайн-режиме.

Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

«В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20», — сказал он.

Никифоров добавил, что, вероятнее всего, Зеленский поучаствует в мероприятии в онлайн-режиме.

Ранее Зеленский заявил, что не желает появляться на саммите G20, если там будет президент России Владимир Путин.

Встреча «Большой двадцатки» запланирована на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.