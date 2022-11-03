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Зеленский заявил, что не желает ехать на G20 в случае присутствия Путина на саммите

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не желает появляться на саммите G20 в Индонезии, если на мероприятии будет присутствовать российский лидер Владимир Путин.
Зеленский заявил, что не желает ехать на G20 в случае присутствия Путина на саммите
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency

Об этом Зеленский заявил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер России примет участие, то Украина не будет принимать», — цитирует его «СТРАНА.ua».

При этом Украина готовится к предстоящему саммиту, сказал Зеленский.

«В любом случае мы сегодня снова были приглашены. Ещё посмотрим, несколько дней осталось», — добавил он.

Владимир Путин ранее не исключил, что поедет на саммит G20.

Как сообщило агентство Bloomberg, Совет национальной безопасности Белого дома считает, что Зеленский должен посетить саммит, если там будет присутствовать Путин.

Встреча «Большой двадцатки» запланирована на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.

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