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Боррель заявил о необходимости повышения в ЕС уровня военной мобильности

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости стран ЕС адаптироваться для повышения уровня военной мобильности и быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза.
Боррель заявил о необходимости повышения в ЕС уровня военной мобильности
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«Среда безопасности в Европе претерпела существенные изменения... Мы должны адаптировать нашу систему мобильности для наших войск, чтобы мы могли быстро транспортировать и разворачивать наши военные возможности. Это критически важно для нашей обороны», — цитирует его РИА Новости.

По словам Борреля, соответствующие возможности касаются главным образом переброски сил и средств с Запада на Восток к внешним границам. Он подчеркнул, что для военного транспорта нет специальных дорог.

«Не вся инфраструктура готова поддерживать транспортировку военного оборудования... Необходимо, чтобы наши дороги, тоннели, мосты и транспорт были способны транспортировать наши военные силы и оборудование», — пояснил дипломат.

Он добавил, что в ЕС должны усилить сотрудничество в повышении уровня военной мобильности не только с НАТО, но и с партнёрами, среди которых Украина, Молдавия и Балканы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о необходимости новой архитектуры безопасности в Европе.

По данным Le Figaro, он намерен представить новую доктрину национальной стратегии Франции, которая предполагает подготовку страны к возможному вооружённому конфликту.

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