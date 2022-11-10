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Le Figaro: Макрон намерен представить новую доктрину национальной стратегии Франции

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Французский лидер Эммануэль Макрон намерен представить новую доктрину национальной стратегии Франции, которая предполагает подготовку страны к возможному вооружённому конфликту. Об этом сообщило Le Figaro.

Как пишет РИА Новости, новая доктрина станет продолжением принятого в 2017 году документа. В неё войдут десять стратегических целей Франции, направленных на защиту страны, среди которых числится пункт о военной экономике.

Кроме того, основой новой доктрины станут три ключевых пункта, среди которых — ядерное сдерживание, обычные вооружения и мобилизация общества, направленная на «взаимную поддержку».

Ранее Макрон высказался о необходимости новой архитектуры безопасности в Европе.

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