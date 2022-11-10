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OFSI: власти Британии заморозили российские активы более чем на £18 млрд

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Британия с конца февраля заморозила российские активы на сумму более £18 млрд (около $20 млрд).
OFSI: власти Британии заморозили российские активы более чем на £18 млрд
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Об этом говорится в ежегодном отчёте Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

«С 22 февраля до 20 октября 2022 года в OFSI сообщили о замороженных средствах на общую сумму в £18,39 млрд, удерживаемых лицами или от лица лиц, попавших в антироссийский санкционный список», — говорится в документе.

Отмечается, что за период с 22 февраля до 24 августа под антироссийские санкции попало 1271 лицо.

Ранее стало известно, что Великобритания внесла в санкционный список бывшего главу металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александра Фролова.

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