Британия внесла в санкционный список бывшего главу Evraz Фролова
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Об этом говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства.
Кроме того, санкции вводятся в отношении бывшего неисполнительного председателя совета директоров Александра Абрамова.
«Абрамов и Фролов, известные тем, что владеют крупными пакетами акций в российской компании-производителе стали Evraz, попали под санкции», — говорится в документе.
Ранее Великобритания внесла в санкционный список главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину.