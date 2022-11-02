Британия внесла в санкционный список бывшего главу Evraz Фролова

Великобритания внесла в санкционный список бывшего главу металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александра Фролова.

Об этом говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства.

Кроме того, санкции вводятся в отношении бывшего неисполнительного председателя совета директоров Александра Абрамова.

«Абрамов и Фролов, известные тем, что владеют крупными пакетами акций в российской компании-производителе стали Evraz, попали под санкции», — говорится в документе.

Ранее Великобритания внесла в санкционный список главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину.