Историк Шаповалов: Западные Балканы — очень важная для США цель
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«Под этим нейтральным лозунгом скрывается программа продвижения американских интересов, ценностей и информационная борьба против оппонентов», — заявил Шаповалов.
Он добавил, что США занимаются этим на протяжении многих лет.
«Западные Балканы в данном случае очень важная для США цель, поскольку это территория бывшей Югославии, не до конца ещё захваченная американцами», — уточнил историк.
Эксперт считает, что, к примеру, Сербия сопротивляется американской экспансии, а в Боснии сохраняются антиамериканские настроения.
«Есть очень непростая ситуация для США в Черногории, Северной Македонии. В целом на территории бывшей Югославии американцев не очень любят. Для американцев важно здесь переформатировать сознание общества, насадить американские нарративы, сформировать серьёзную базу поддержки, чем в рамках этой программы и будут заниматься», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что USAID планирует учредить фонд поддержки инноваций в СМИ на Западных Балканах.