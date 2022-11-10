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Историк Шаповалов: Западные Балканы — очень важная для США цель

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT планы агентства США по международному развитию (USAID) поддержать создание фонда, который будет финансировать «инновационные продукты и услуги» в сфере медиа, информации и коммуникаций в Западно-Балканском регионе.
Историк Шаповалов: Западные Балканы — очень важная для США цель
  • Gettyimages.ru

«Под этим нейтральным лозунгом скрывается программа продвижения американских интересов, ценностей и информационная борьба против оппонентов», — заявил Шаповалов.

Он добавил, что США занимаются этим на протяжении многих лет.

«Западные Балканы в данном случае очень важная для США цель, поскольку это территория бывшей Югославии, не до конца ещё захваченная американцами», — уточнил историк.

Эксперт считает, что, к примеру, Сербия сопротивляется американской экспансии, а в Боснии сохраняются антиамериканские настроения.

«Есть очень непростая ситуация для США в Черногории, Северной Македонии. В целом на территории бывшей Югославии американцев не очень любят. Для американцев важно здесь переформатировать сознание общества, насадить американские нарративы, сформировать серьёзную базу поддержки, чем в рамках этой программы и будут заниматься», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что USAID планирует учредить фонд поддержки инноваций в СМИ на Западных Балканах.

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