Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с Россией продемонстрировала раскол в НАТО
«Это событие даёт представление о положении ВСУ и демонстрирует трещину в атлантическом альянсе», — заявил обозреватель.
По мнению Достера, США утратили своё мировое влияние, а страны Европейского союза отдаляются друг от друга, думая только о личной выгоде в условиях возникшего экономического кризиса.
«Каждый участник занят спасением собственной шкуры», — заключил он.
Ранее Зеленский, после того как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.