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Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с Россией продемонстрировала раскол в НАТО

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Готовность украинского лидера Владимира Зеленского к переговорному процессу с Россией продемонстрировала раскол в Североатлантическом альянсе. Такое мнение выразил журналист Барыш Достер в статье для турецкого издания Cumhuriyet.

«Это событие даёт представление о положении ВСУ и демонстрирует трещину в атлантическом альянсе», — заявил обозреватель.

По мнению Достера, США утратили своё мировое влияние, а страны Европейского союза отдаляются друг от друга, думая только о личной выгоде в условиях возникшего экономического кризиса.

«Каждый участник занят спасением собственной шкуры», — заключил он.

Ранее Зеленский, после того как СМИ сообщили, что Запад подталкивает Киев к диалогу с Россией, назвал пять условий для переговоров между Киевом и Москвой.

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