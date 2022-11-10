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WP: союзники Трампа посоветовали ему отложить объявление об участии в президентских выборах

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Союзники бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа советуют ему отложить объявление об участии в президентской гонке в 2024 году на фоне «разочаровывающих» результатов выборов в американский конгресс.

Об этом пишет газета The Washington Post.

Отмечается, что Трамп планировал объявить о своём участии в выборах на следующей неделе.

Однако сторонники экс-президента выступили против такого решения, поскольку «положение Трампа ухудшилось и он вновь стал неуверенно стоять на ногах».

Ранее Трамп назвал итоги промежуточных выборов большой победой для себя лично, хотя в целом «в определённой степени разочаровывающими».

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