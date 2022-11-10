WP: союзники Трампа посоветовали ему отложить объявление об участии в президентских выборах
Об этом пишет газета The Washington Post.
Отмечается, что Трамп планировал объявить о своём участии в выборах на следующей неделе.
Однако сторонники экс-президента выступили против такого решения, поскольку «положение Трампа ухудшилось и он вновь стал неуверенно стоять на ногах».
Ранее Трамп назвал итоги промежуточных выборов большой победой для себя лично, хотя в целом «в определённой степени разочаровывающими».