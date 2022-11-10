Американские СМИ сообщили о переизбрании в палату представителей двух умерших демократов

Телеканал Fox News и издание Local Memphis сообщили о переизбрании в палату представителей США в ходе прошедших выборов двух умерших представителей Демократической партии.

Согласно телеканалу Fox News, умерший 9 октября представителя Демократической партии Энтони Делюк набрал 85% голосов.

Кроме того, РИА Новости со ссылкой на издание Local Memphis пишет, что в штате Теннесси переизбрали умершую 25 октября демократа Барбару Купер.

8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.

Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти высказал мнение, что палата возвращается под контроль его партии.