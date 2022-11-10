В Иране арестовали около 250 связанных с террористами лиц

Министр разведки Ирана Сейед Эсмаил Хатиб заявил, что в ходе протестов в стране арестовали порядка 250 человек, связанных с различными террористическими группировками.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim, министр заявил, что были арестованы около 100 человек, связанных с «Организацией моджахедов иранского народа», которая признана в Иране террористической. Ещё 150 арестованных связаны с другими террористическими группировками.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что спецслужбы западных стран сыграли ключевую роль при организации массовых беспорядков в Иране.