Патрушев: западные спецслужбы сыграли ключевую роль в беспорядках в Иране
- РИА Новости
«Отмечаем ключевую роль западных спецслужб в организации массовых беспорядков в Иране и последующем распространении дезинформации о ситуации в стране с опорой на подконтрольные им персоязычные западные СМИ», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».
Он отметил, что это воспринимается как вмешательство во внутренние дела суверенного государства.
Ранее главнокомандующий армией Ирана генерал Абдольрахим Мусави заявил, что беспорядки в стране являются планом США по срыву переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).