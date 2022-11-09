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Патрушев: западные спецслужбы сыграли ключевую роль в беспорядках в Иране

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Спецслужбы западных стран сыграли ключевую роль при организации массовых беспорядков в Иране, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев: западные спецслужбы сыграли ключевую роль в беспорядках в Иране
  • РИА Новости

«Отмечаем ключевую роль западных спецслужб в организации массовых беспорядков в Иране и последующем распространении дезинформации о ситуации в стране с опорой на подконтрольные им персоязычные западные СМИ», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

Он отметил, что это воспринимается как вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Ранее главнокомандующий армией Ирана генерал Абдольрахим Мусави заявил, что беспорядки в стране являются планом США по срыву переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 

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