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В Иране обвинительные акты вынесли в отношении более тысячи участников беспорядков

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Официальный представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши на пресс-конференции заявил, что правоохранительные органы страны вынесли обвинительные акты в отношении 1024 участников беспорядков. Об этом сообщает IRNA.
В Иране обвинительные акты вынесли в отношении более тысячи участников беспорядков
  • © AP Photo

«В отношении задержанных участников беспорядков вынесено 1024 обвинительных актов», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что их рассмотрение будет осуществляться по ряду критериев.

«Во-первых, с учётом разделения тех, кто участвовал в беспорядках осознанно, и тех, кто был обманут пропагандой... во-вторых, быстро, точно и правильно, и в-третьих, принимаемые меры и решения будут иметь сдерживающий и воспитательный характер… Все наши усилия направлены на то, чтобы в процессе рассмотрения актов права ни одного лица не были ущемлены», — подчеркнул он.

Сетайеши добавил, что заседания суда будут проводиться публично.

Ранее главнокомандующий армией Ирана генерал Абдольрахим Мусави заявил, что беспорядки в стране являются планом США по срыву переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 

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