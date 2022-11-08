В Иране обвинительные акты вынесли в отношении более тысячи участников беспорядков
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«В отношении задержанных участников беспорядков вынесено 1024 обвинительных актов», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что их рассмотрение будет осуществляться по ряду критериев.
«Во-первых, с учётом разделения тех, кто участвовал в беспорядках осознанно, и тех, кто был обманут пропагандой... во-вторых, быстро, точно и правильно, и в-третьих, принимаемые меры и решения будут иметь сдерживающий и воспитательный характер… Все наши усилия направлены на то, чтобы в процессе рассмотрения актов права ни одного лица не были ущемлены», — подчеркнул он.
Сетайеши добавил, что заседания суда будут проводиться публично.
Ранее главнокомандующий армией Ирана генерал Абдольрахим Мусави заявил, что беспорядки в стране являются планом США по срыву переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).