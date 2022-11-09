CTV: под Артёмовском погиб воевавший на стороне Киева канадский наёмник Хильдебранд
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Эту информацию семья наёмника подтвердила канадскому каналу CTV.
В сообщении говорится, что боевику было 33 года, до участия в конфликте он работал на ферме в канадской провинции Саскачеван.
Также известно, что Хильдебранд служил в составе ВС Канады на территории Афганистана.
Ранее на Украине погиб американский наёмник, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ в составе так называемого «Иностранного легиона».