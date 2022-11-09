Узнать больше

CTV: под Артёмовском погиб воевавший на стороне Киева канадский наёмник Хильдебранд

Короткая ссылка
Воевавший на стороне ВСУ наёмник из Канады Джозеф Хильдебранд погиб в районе города Артёмовска в Донецкой Народной Республике.
CTV: под Артёмовском погиб воевавший на стороне Киева канадский наёмник Хильдебранд
  • AP

Эту информацию семья наёмника подтвердила канадскому каналу CTV.

В сообщении говорится, что боевику было 33 года, до участия в конфликте он работал на ферме в канадской провинции Саскачеван.

Также известно, что Хильдебранд служил в составе ВС Канады на территории Афганистана.

Ранее на Украине погиб американский наёмник, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ в составе так называемого «Иностранного легиона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить