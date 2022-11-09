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Захарова: у Москвы нет иллюзий по поводу изменения отношения американских элит к России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы нет иллюзий по поводу изменения отношения американских элит к России.
Захарова: у Москвы нет иллюзий по поводу изменения отношения американских элит к России
  • Gettyimages.ru

Об этом она сообщила в ходе брифинга.

«У нас не было и нет ожиданий и иллюзий насчёт рокировки на Капитолии между республиканцами и демократами», — сказала она.

По её словам, в условиях стойкого русофобского консенсуса рассчитывать на какие-то проблески здравого смысла у американской элиты по отношению к России не приходится.

Ранее бывший советник Центрального разведывательного управления США Джеймс Рикардс рассказал, что американские элиты распространили ложную информацию про заявления президента России Владимира Путина о тактическом оружии.

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