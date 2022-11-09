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Захарова: США пытаются превратить страны Центральной Азии в своих сателлитов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США пытаются превратить страны Центральной Азии в своих сателлитов.
Захарова: США пытаются превратить страны Центральной Азии в своих сателлитов
  • Gettyimages.ru

Об этом она сказала в ходе брифинга.

«Мы фиксируем продолжающиеся попытки США утвердиться в Центральной Азии, чтобы побудить государства региона в соблюдении своих незаконных экстерриториальных санкций против нашей страны», — цитирует её РИА Новости.

Как отметила Захарова, данные попытки США осуществляют «нахраписто, бесцеремонно, под абсурдные увещевания о некой пользе».

Представитель МИД подчеркнула, что российской стороне очевидна «антироссийская заряженность» подобных действий со стороны Вашингтона.

«Демократизаторский эксперимент, на который Вашингтон не жалеет денег, готовя почву для «цветных революций» и демонстрируя напоказ некие «благие намерения», преследует цель превратить независимые страны в послушных сателлитов, которые безропотно подчиняются колониальному диктату», — добавила она.

Ранее сообщалось, что помощник государственного секретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу после текущего визита в Туркмению намерен посетить Узбекистан и Казахстан с официальным визитом.

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