Захарова: США пытаются превратить страны Центральной Азии в своих сателлитов
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Об этом она сказала в ходе брифинга.
«Мы фиксируем продолжающиеся попытки США утвердиться в Центральной Азии, чтобы побудить государства региона в соблюдении своих незаконных экстерриториальных санкций против нашей страны», — цитирует её РИА Новости.
Как отметила Захарова, данные попытки США осуществляют «нахраписто, бесцеремонно, под абсурдные увещевания о некой пользе».
Представитель МИД подчеркнула, что российской стороне очевидна «антироссийская заряженность» подобных действий со стороны Вашингтона.
«Демократизаторский эксперимент, на который Вашингтон не жалеет денег, готовя почву для «цветных революций» и демонстрируя напоказ некие «благие намерения», преследует цель превратить независимые страны в послушных сателлитов, которые безропотно подчиняются колониальному диктату», — добавила она.
Ранее сообщалось, что помощник государственного секретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу после текущего визита в Туркмению намерен посетить Узбекистан и Казахстан с официальным визитом.