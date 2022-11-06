Помощник госсекретаря США посетит Туркмению, Узбекистан и Казахстан с официальным визитом

Помощник государственного секретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу после текущего визита в Туркмению намерен посетить также Узбекистан и Казахстан с официальным визитом.

AP