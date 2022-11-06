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Помощник госсекретаря США посетит Туркмению, Узбекистан и Казахстан с официальным визитом

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Помощник государственного секретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу после текущего визита в Туркмению намерен посетить также Узбекистан и Казахстан с официальным визитом.
Помощник госсекретаря США посетит Туркмению, Узбекистан и Казахстан с официальным визитом
  • AP

Об этом говорится в релизе на сайте Госдепартамента США.

Уточняется, что визит в центральноазиатские страны продлится с 6 по 11 ноября.

В ведомстве отметили, что основной целью поездки является укрепление приверженности Вашингтона «защите демократии в Центральной Азии», а также независимости и суверенитету этих территорий.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил необходимость укрепления отношений ЕС и Центральной Азии.

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