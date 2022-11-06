Помощник госсекретаря США посетит Туркмению, Узбекистан и Казахстан с официальным визитом
- AP
Об этом говорится в релизе на сайте Госдепартамента США.
Уточняется, что визит в центральноазиатские страны продлится с 6 по 11 ноября.
В ведомстве отметили, что основной целью поездки является укрепление приверженности Вашингтона «защите демократии в Центральной Азии», а также независимости и суверенитету этих территорий.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил необходимость укрепления отношений ЕС и Центральной Азии.