Макрон заявил о завершении операции «Бархан» в Сахеле

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» в Сахаро-Сахельском регионе.

Об этом он сказал, выступая на военно-морской базе во французском Тулоне.

«Я решил после консультации с нашими партнёрами формализовать сегодня завершение антитеррористической операции «Бархан», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Макрон добавил о намерении продолжать оказывать поддержку африканским странам.

«Но согласно новым принципам, которые мы с ними определим», — подчеркнул он.

В 2014 году Франция начала в регионе проведение антитеррористической операции «Бархан», однако летом 2021 года Макрон объявил о намерениях изменить модель военного присутствия в Сахеле.