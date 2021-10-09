Макрон: Франция не намерена сохранять длительное военное присутствие в Мали

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Франция не намерена длительное время сохранять военное присутствие в Мали, заявил на саммите Африка — Франция президент страны Эммануэль Макрон.
Макрон: Франция не намерена сохранять длительное военное присутствие в Мали
  • AP
  • © Daniel Cole

«У нас нет намерения оставаться, поэтому мы закрываем базы. В Тесалите или Кидале (север Мали. — RT) наша работа не состоит в том, чтобы иметь базы», — приводит слова французского государственного лидера РИА Новости.

Макрон отметил, что желает вывести военный контингент из Мали как можно быстрее.

В марте 2020 года глава Минобороны Франции Флоранс Парли сообщила, что Париж и его союзники создали новую оперативную группировку по борьбе с терроризмом в Мали.

В 2014 году Франция начала в регионе проведение антитеррористической операции «Бархан», однако летом 2021 года Макрон объявил о намерениях изменить модель военного присутствия в Сахеле.

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