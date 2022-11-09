Макрон: Франция и партнёры обсудят дальнейшее военное присутствие в Африке

В ближайшее время Франция начнёт с африканскими партнёрами обсуждение своего дальнейшего военного присутствия в Африке, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

«Мы в ближайшие дни начнём консультации с нашими африканскими партнёрами, союзниками и региональными организациями, чтобы вместе изменить статус, формат и миссии французских военных баз в Сахеле и Западной Африке», — приводит РИА Новости слова Макрона.

По его словам, данная военная стратегия будет определена в течение шести месяцев после консультаций.

Ранее Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» в Сахаро-Сахельском регионе.