Макрон: Франция и партнёры обсудят дальнейшее военное присутствие в Африке
- Gettyimages.ru
«Мы в ближайшие дни начнём консультации с нашими африканскими партнёрами, союзниками и региональными организациями, чтобы вместе изменить статус, формат и миссии французских военных баз в Сахеле и Западной Африке», — приводит РИА Новости слова Макрона.
По его словам, данная военная стратегия будет определена в течение шести месяцев после консультаций.
Ранее Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» в Сахаро-Сахельском регионе.