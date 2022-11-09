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Путин утвердил список из 191 подпадающего под санкции производителя оборудования для ТЭК

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Президент России Владимир Путин утвердил список из 191 производителя оборудования и сервисных услуг для ТЭК, сделки с иностранными долями в которых можно проводить только по специальному разрешению.
Путин утвердил список из 191 подпадающего под санкции производителя оборудования для ТЭК
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить перечень хозяйственных обществ, являющихся производителями оборудования для организаций топливно-энергетического комплекса и оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования», — говорится в распоряжении.

Также в список включены производители или поставщики теплоэнергии и общества, осуществляющие переработку нефти и нефтепродуктов.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.

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