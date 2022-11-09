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В Тегеране прошли российско-иранские консультации по безопасности с участием Патрушева

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В Тегеране прошли консультации России и Ирана по вопросам безопасности. Их провели секретарь российского Совбеза Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
В Тегеране прошли российско-иранские консультации по безопасности с участием Патрушева
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Совбеза России.

В ходе консультаций были подробно рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, включая борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также обеспечение общественной безопасности.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ряду международных проблем, в том числе обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.

9 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в иранскую столицу, где у него состоялся ряд переговоров с официальными лицами Ирана.

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