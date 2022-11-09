В Тегеране прошли российско-иранские консультации по безопасности с участием Патрушева
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Совбеза России.
В ходе консультаций были подробно рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, включая борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также обеспечение общественной безопасности.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по ряду международных проблем, в том числе обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.
9 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в иранскую столицу, где у него состоялся ряд переговоров с официальными лицами Ирана.