IRNA: секретарь Совбеза России Патрушев прибыл в Тегеран с официальным визитом
Как пишет РИА Новости, визит состоялся по официальному приглашению со стороны секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.
Уточняется, что у Патрушева запланирован ряд встреч с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями страны.
2 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан обсудили по телефону ситуацию в Персидском заливе.