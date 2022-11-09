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IRNA: секретарь Совбеза России Патрушев прибыл в Тегеран с официальным визитом

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в иранскую столицу, где у него состоится ряд переговоров с официальными лицами Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA.

Как пишет РИА Новости, визит состоялся по официальному приглашению со стороны секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.

Уточняется, что у Патрушева запланирован ряд встреч с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями страны.

2 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан обсудили по телефону ситуацию в Персидском заливе.

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