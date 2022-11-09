Гендиректор МАГАТЭ Гросси: Иран выполняет обязательства по ядерной сделке
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«Иран пока выполняет свои обязательства», — цитирует его ТАСС.
Гросси отметил, что переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) продолжаются, «хотя и мучительно медленными темпами».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии перспектив скорого достижения ядерной сделки с Ираном.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби также отметил, что США не стремятся к новым переговорам по ядерной сделке с Ираном.