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Гендиректор МАГАТЭ Гросси: Иран выполняет обязательства по ядерной сделке

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Иран выполняет свои обязательства по ядерной сделке на данный момент. Об этом на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР27) в Египте заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гендиректор МАГАТЭ Гросси: Иран выполняет обязательства по ядерной сделке
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«Иран пока выполняет свои обязательства», — цитирует его ТАСС.

Гросси отметил, что переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) продолжаются, «хотя и мучительно медленными темпами».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии перспектив скорого достижения ядерной сделки с Ираном.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби также отметил, что США не стремятся к новым переговорам по ядерной сделке с Ираном.

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