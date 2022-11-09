Global Times: США на самом деле не заинтересованы в разрешении украинского конфликта
- AP
Китайское издание отмечает, что США беспокоит не мир в Европе и на Украине, а то, как свергнуть Россию, используя Киев в качестве пешки, а также как укрепить свою гегемонию во всём мире.
«Международное сообщество должно отбросить любые иллюзии относительно шагов Соединённых Штатов, которые, как представляется, способствуют миру», — сказано в материале.
В издании уточнили, что чем дольше длится конфликт, тем более пагубные последствия он оказывает на Россию, Украину и Европу, при этом Вашингтон находится в выгодном положении.
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не считают необходимым мотивировать Украину к переговорам с Россией.