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Global Times: США на самом деле не заинтересованы в разрешении украинского конфликта

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Вашингтон на самом деле не заинтересован в мире на Украине и использует вооружённый конфликт, чтобы ослабить Россию и Европу. Об этом пишет Global Times.
Global Times: США на самом деле не заинтересованы в разрешении украинского конфликта
  • AP

Китайское издание отмечает, что США беспокоит не мир в Европе и на Украине, а то, как свергнуть Россию, используя Киев в качестве пешки, а также как укрепить свою гегемонию во всём мире. 

«Международное сообщество должно отбросить любые иллюзии относительно шагов Соединённых Штатов, которые, как представляется, способствуют миру», — сказано в материале.

В издании уточнили, что чем дольше длится конфликт, тем более пагубные последствия он оказывает на Россию, Украину и Европу, при этом Вашингтон находится в выгодном положении.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не считают необходимым мотивировать Украину к переговорам с Россией.

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