Вашингтон на самом деле не заинтересован в мире на Украине и использует вооружённый конфликт, чтобы ослабить Россию и Европу. Об этом пишет Global Times.

Китайское издание отмечает, что США беспокоит не мир в Европе и на Украине, а то, как свергнуть Россию, используя Киев в качестве пешки, а также как укрепить свою гегемонию во всём мире.

«Международное сообщество должно отбросить любые иллюзии относительно шагов Соединённых Штатов, которые, как представляется, способствуют миру», — сказано в материале.

В издании уточнили, что чем дольше длится конфликт, тем более пагубные последствия он оказывает на Россию, Украину и Европу, при этом Вашингтон находится в выгодном положении.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не считают необходимым мотивировать Украину к переговорам с Россией.