Сунак готов «высказать недовольство» любому представителю России на саммите G20
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Об этом пишет The Independent.
«Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы вместе с нашими союзниками высказали недовольство любому российскому официальному лицу… которое посетит G20», — сказал представитель Сунака.
В августе Риши Сунак призвал не допускать президента России Владимира Путина на саммит G20 в ноябре в Индонезии.
В Кремле отметили, что на текущей неделе станет известно, отправится ли президент России на саммит G20 в Индонезии лично.