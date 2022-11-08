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Сунак готов «высказать недовольство» любому представителю России на саммите G20

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Британский премьер Риши Сунак во время G20 в Индонезии при поддержке союзников готов открыто высказать недовольство любому представителю делегации России на саммите, сообщили на Даунинг-стрит.
Сунак готов «высказать недовольство» любому представителю России на саммите G20
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет The Independent.

«Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы вместе с нашими союзниками высказали недовольство любому российскому официальному лицу… которое посетит G20», — сказал представитель Сунака.

В августе Риши Сунак призвал не допускать президента России Владимира Путина на саммит G20 в ноябре в Индонезии.

В Кремле отметили, что на текущей неделе станет известно, отправится ли президент России на саммит G20 в Индонезии лично.

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