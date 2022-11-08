Focus: канцлер ФРГ Шольц вызвал критику своей шуткой о газовой плите

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал критику со стороны немецких политиков в соцсетях своей шуткой о человеке, который сменил электрическую плиту на газовую. Об этом пишет Focus Online.

Отмечается, что в воскресенье Шольц выступал в городе Гифхорне и отвечал на вопросы германских граждан.

«Недавно ко мне подошёл один человек и сказал: «Господин Шольц, я недавно поменял свою электрическую плиту на газовую». Я даже не знал, насколько грустный вид мне следовало принять», — пошутил Шольц на встрече с гражданами.

При этом генсек партии ХДС Пауль Цимиак написал в соцсетях, что Шольц «высмеивает людей».

Председатель ХДС в Тюрингии Марко Фогт заявил, что Шольц демонстрирует отсутствие уважения к гражданам такой шуткой. По его словам, у Шольца нет готовых решений проблем, но есть злорадство.

Перевод статьи подготовлен ИноТВ.