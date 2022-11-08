Китай выразил протест Литве из-за открытия торгового представительства на Тайване

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайское правительство выразило протест Литве из-за открытия республикой своего торгового представительства на Тайване.

«В мире есть только один Китай, а Тайвань является неотделимой частью КНР. Китайская сторона выступает против дипломатических контактов с Тайванем и любых официальных связей с ним, а также выражает решительное возражение в отношении любых действий, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность КНР», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что Пекин призывает литовскую сторону строго соблюдать принцип одного Китая.

Ранее Министерство экономики и инноваций Литвы объявило об открытии торгового представительства республики на Тайване.