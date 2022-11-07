Литва открыла торговое представительство на Тайване

Министерство экономики и инноваций Литвы объявило об открытии торгового представительства республики на Тайване.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Аушрине Армонайте.

«Не сомневаемся в том, что открытие представительства сделает наше сотрудничество на этом перспективном рынке ещё более интенсивным», — сказала она.

Подчеркивается также, что представительство будет иметь не дипломатический, а торгово-экономический характер.

7 августа сообщалось, что на Тайвань прибыла делегация Литовской Республики во главе с замминистра транспорта и коммуникаций.

После этого Китай ввёл санкции против заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайцюкевичюте за её визит на Тайвань.