Литва открыла торговое представительство на Тайване
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Аушрине Армонайте.
«Не сомневаемся в том, что открытие представительства сделает наше сотрудничество на этом перспективном рынке ещё более интенсивным», — сказала она.
Подчеркивается также, что представительство будет иметь не дипломатический, а торгово-экономический характер.
7 августа сообщалось, что на Тайвань прибыла делегация Литовской Республики во главе с замминистра транспорта и коммуникаций.
После этого Китай ввёл санкции против заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайцюкевичюте за её визит на Тайвань.