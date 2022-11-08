Представитель МИД Захарова: Россия и США продолжают точечные контакты

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия и США продолжают точечные контакты.

Об этом она сказала в эфире телеканала «Соловьёв Live».

По её словам, точечные контакты Москвы с Вашингтоном сохраняются «по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения».

Также Захарова заявила об открытости России к любого рода диалогам, которые взаимовыгодны и представляют обоюдный интерес.

Ранее в Кремле заявили, что платформой для переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена может стать желание США прислушаться к озабоченностям России.

Российский президент Владимир Путин заявлял о готовности России к решению любых вопросов с США в рамках диалога.