Представитель МИД Захарова: Россия и США продолжают точечные контакты
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
Об этом она сказала в эфире телеканала «Соловьёв Live».
По её словам, точечные контакты Москвы с Вашингтоном сохраняются «по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения».
Также Захарова заявила об открытости России к любого рода диалогам, которые взаимовыгодны и представляют обоюдный интерес.
Ранее в Кремле заявили, что платформой для переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена может стать желание США прислушаться к озабоченностям России.
Российский президент Владимир Путин заявлял о готовности России к решению любых вопросов с США в рамках диалога.