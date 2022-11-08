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Кабмин России утвердил список компаний, подпадающих под санкции в области ВТС

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Российское правительство утвердило перечень из 74 зарубежных компаний, которые подпадают под санкции в области военно-технического сотрудничества (ВТС).
Кабмин России утвердил список компаний, подпадающих под санкции в области ВТС
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что соответствующее постановление уже подписано. Уточняется, что в список попали 74 организации из самых разных стран, например, США, Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы.

«С компаниями из этого списка запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества», — говорится в заявлении.

Ранее в МИД России заявили о попытках США сделать санкции механизмом политического шантажа.

В начале ноября входящий в группу Московской биржи Национальный расчётный депозитарий (НРД) обратился в Совет ЕС с обжалованием введения санкций.

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