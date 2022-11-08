Кабмин России утвердил список компаний, подпадающих под санкции в области ВТС
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Об этом говорится на сайте кабмина.
Отмечается, что соответствующее постановление уже подписано. Уточняется, что в список попали 74 организации из самых разных стран, например, США, Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы.
«С компаниями из этого списка запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества», — говорится в заявлении.
Ранее в МИД России заявили о попытках США сделать санкции механизмом политического шантажа.
В начале ноября входящий в группу Московской биржи Национальный расчётный депозитарий (НРД) обратился в Совет ЕС с обжалованием введения санкций.