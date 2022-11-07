Bloomberg: власти США призывают банки вести операции со «стратегическими фирмами» из России
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«За кулисами Министерство финансов и Госдепартамент призывали банковских гигантов, включая JPMorgan и Citigroup, продолжать бизнес с определёнными стратегическими российскими фирмами», — говорится в публикации.
В частности, речь идёт о денежных переводах и конвертации в доллары для «Газпрома», «Уралкалия» или «ФосАгро».
Делается это для того, чтобы «избежать глобальной экономической катастрофы», добавляет Bloomberg.
В июне Минфин США разрешил до 5 декабря проводить операции с Банком России, ВЭБ, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ и Альфа-банком по энергоносителям, несмотря на санкции.