Госдеп: продление Россией зерновой сделки стало бы шагом к деэскалации кризиса на Украине
- AP
По его словам, «Черноморская инициатива» является единственным форматом, где Москва и Киев ежедневно общались напрямую.
«Если Россия хочет показать серьёзный настрой на деэскалацию, то она могла бы начать с принятия обязательств по продлению договорённостей, когда позднее в ноябре истечёт их первоначальный срок», — приводит ТАСС заявление Прайса.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о планах турецких властей предложить продлить срок реализации продуктовой сделки на год.