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Госдеп: продление Россией зерновой сделки стало бы шагом к деэскалации кризиса на Украине

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Продление зерновой сделки может стать шагом к деэскалации ситуации вокруг Украины со стороны России. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
Госдеп: продление Россией зерновой сделки стало бы шагом к деэскалации кризиса на Украине
  • AP

По его словам, «Черноморская инициатива» является единственным форматом, где Москва и Киев ежедневно общались напрямую.

«Если Россия хочет показать серьёзный настрой на деэскалацию, то она могла бы начать с принятия обязательств по продлению договорённостей, когда позднее в ноябре истечёт их первоначальный срок», — приводит ТАСС заявление Прайса.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о планах турецких властей предложить продлить срок реализации продуктовой сделки на год.

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