Welt: день выборов в конгресс США может стать самым мрачным в президентстве Байдена
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Такое мнение выразил обозреватель Даниэль Фридрих Штурм в статье для газеты Die Welt.
Он допустил, что по итогам выборов Байден может потерять лояльное большинство в обеих палатах.
«Американцы часто голосуют за партию не по убеждению, а в стремлении предотвратить неминуемую гибель страны, дав оппозиционной партии больше власти», — написал Штурм.
Ранее появились сообщения, что примерно 80% американцев намерены голосовать за республиканцев или демократов в зависимости от экономических проблем страны. Об этом говорится в совместном исследовании ABC News и The Washington Post.