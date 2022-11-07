Welt: день выборов в конгресс США может стать самым мрачным в президентстве Байдена

День выборов в конгресс США может стать самым мрачным в президентстве Джо Байдена.

Такое мнение выразил обозреватель Даниэль Фридрих Штурм в статье для газеты Die Welt.

Он допустил, что по итогам выборов Байден может потерять лояльное большинство в обеих палатах.

«Американцы часто голосуют за партию не по убеждению, а в стремлении предотвратить неминуемую гибель страны, дав оппозиционной партии больше власти», — написал Штурм.

Ранее появились сообщения, что примерно 80% американцев намерены голосовать за республиканцев или демократов в зависимости от экономических проблем страны. Об этом говорится в совместном исследовании ABC News и The Washington Post.