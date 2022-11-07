Бизнесмен Пригожин с иронией ответил на заявления о попытках «интервенции» в выборы США

Бизнесмен Евгений Пригожин с иронией прокомментировал заявления о попытках «интервенции» в американские выборы.

На странице компании «Конкорд» во «ВКонтакте» опубликован ответ Пригожина на просьбу журналистов прокомментировать публикации западных СМИ о том, что с его именем «связывают попытки интервенции» в выборы в Соединённых Штатах.

Пригожин отметил, что ответит «очень тонко, деликатно», а также допустит «определённую двусмысленность».

«Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень», — заявил бизнесмен.

Ранее Пригожин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность видеохостинга YouTube.

По его словам, на платформе разразилась информационная война, целью которой является очернение образа России в глазах пользователей.