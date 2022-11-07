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Sun: британская атомная подлодка прервала «секретную миссию» из-за пожара на борту

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Атомная подводная лодка ВМС Британии Victorious, несущая баллистические ракеты Trident II, была вынуждена «прервать секретную миссию» из-за пожара на борту, пишет британская газета The Sun со ссылкой на источники.
Sun: британская атомная подлодка прервала «секретную миссию» из-за пожара на борту
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Речь идёт об атомной подводной лодке класса Vanguard стоимостью £3 млрд.

По информации собеседников газеты, пожар был локализован усилиями экипажа, который составляет порядка 130 человек. Субмарина всплыла на поверхность «в Северной Атлантике, чтобы избавиться от ядовитых паров».

Подлодка была спущена на воду 30 лет назад. Издание утверждает, что на судне «пора провести капитальный ремонт».

В конце августа Sky News сообщил, что новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался у берегов Англии вскоре после выхода корабля из порта для участия в совместных учениях с ВМС США.

Также в апреле сообщалось, что в Британии неизвестные за несколько недель украли дизельное топливо, предназначенное для генераторов британского военного корабля HMS Bulwark.

По данным The Sun, было украдено топливо на сумму около £250 тыс.

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