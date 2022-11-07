Сенатор Пушков: США продолжат курс на поддержку Киева в случае победы республиканцев
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
По его мнению, не стоит ожидать «революции во внешней политике» США, если республиканцы победят на выборах в конгресс.
«Курс на поддержку Украины продолжится, но может быть скорректирован по объёмам и интенсивности», — заявил Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что вся практическая деятельность по оказанию военной поддержки Киева продолжит оставаться под контролем администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена.
Ранее французский полковник в отставке Жак Огар высказал мнение, что, если на выборах в конгресс США выиграет Республиканская партия, она сможет подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией.
При этом кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман заявил, что американский конгресс с высокой долей вероятности сохранит двухпартийную поддержку Украины после предстоящих в ноябре промежуточных выборов.