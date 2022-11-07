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Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение

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Истребитель саудовских ВВС FS-15 потерпел крушение во время учебного полёта.
Истребитель саудовских ВВС потерпел крушение
  • Gettyimages.ru
  • © BassittART

Об этом Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило в своих соцсетях.

«Самолёт королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение во время рутинного учебного полёта в результате технической неисправности в районе военно-воздушной базы короля Абдель Азиза в Восточной провинции, экипаж сумел спастись», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в американском штате Юта потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35.

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