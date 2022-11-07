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В Госдепе США заявили о желании позитивных отношений стран Центральной Азии с Россией

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Помощник госсекретаря Соединённых Штатов по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в ходе визита в Ашхабад заявил, что США выступают за позитивные и конструктивные отношения стран Центральной Азии с Россией.

Об этом пишет туркменское информационное агентство «Ориент».

«Соединённые Штаты хотят, чтобы у Центральной Азии были позитивные, конструктивные отношения с Россией. Потому что существует длительная история между народами этого региона и Россией», — сказано в материале.

Дональд Лу отметил, что цель его визита в Туркмению, Узбекистан и Казахстан заключается в демонстрации позиции США по защите и поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности стран Центральной Азии, в частности Туркмении.

Ранее Дональд Лу заявил, что США работают с Туркменией и её деловыми кругами над тем, чтобы западные санкции против России приносили «больше пользы».

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