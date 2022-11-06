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Госдеп США намерен работать с Туркменией по вопросу санкций против России

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Соединённые Штаты работают с Туркменией и её деловыми кругами над тем, чтобы западные санкции против России приносили «больше пользы», заявил на брифинге в Ашхабаде помощник госсекретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.
Госдеп США намерен работать с Туркменией по вопросу санкций против России
  • AP

Американского дипломата спросили, не пострадает ли туркменская экономика от санкций против России.

«Мы работаем с правительством Туркменистана для того, чтобы бизнес и предприятия Туркменистана как можно меньше ощутили на себе эффект от этого санкционного режима», — ответил Лу, слова которого приводит РИА Новости.

По его оценкам, риски для экономики Туркмении «очень маленькие», однако сложности вызывают «банковские операции через Россию».

«Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и деловыми кругами Туркменистана для того, чтобы оказать содействие в получении большей пользы от санкционного режима», — сказал сотрудник Госдепа.

Дональд Лу после текущего визита в Туркмению намерен посетить также Узбекистан и Казахстан.

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