WSJ: корпорация Meta Platforms планирует сократить тысячи сотрудников
«Meta Platforms планирует начать полномасштабные увольнения на этой неделе», — сказано в материале.
Отмечается, что данное увольнение может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии.
1 ноября Совет блогеров при Совфеде обратился к президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть блокировку соцсетей Instagram** и Facebook***, сообщает газета «Ведомости».
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
*** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.