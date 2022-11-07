WSJ: корпорация Meta Platforms планирует сократить тысячи сотрудников

Американская корпорация Meta Platforms* планирует начать полномасштабное сокращение персонала, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Meta Platforms планирует начать полномасштабные увольнения на этой неделе», — сказано в материале.

Отмечается, что данное увольнение может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии.

1 ноября Совет блогеров при Совфеде обратился к президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть блокировку соцсетей Instagram** и Facebook***, сообщает газета «Ведомости».

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

*** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.